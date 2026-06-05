Pierre-Boulez-Saal bekommt Interims-Doppelspitze

Berlin (MH) – Der Pierre-Boulez-Saal wird ab sofort von einer Doppelspitze geleitet. Kirsten Dawes und Kurt Danner übernehmen interimistisch die Führung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Das Duo folgt auf Ole Bækhøj, der im März als Intendant und Geschäftsführer zu der Daniel-Barenboim-Stiftung gewechselt ist. Der Däne war seit 2015 Intendant des 2017 eröffneten Konzertsaals.

Die aus Südafrika stammende Dawes verantwortet von Anbeginn die künstlerische Planung des Saals. Zuvor wirkte sie im Education-Bereich der Berliner Philharmoniker, bei der Jungen Deutschen Philharmonie und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Danner wurde in Linz an der Donau geboren und leitet seit 2019 die Abteilung Marketing und Vertrieb des Boulez-Saals. Die gleiche Funktion hatte er schon 2009 bis 2016 bei den Wiener Symphonikern.

Es sei "ein starkes Zeichen, dass wir diese Positionen aus dem eigenen Team heraus besetzen konnten", erklärte der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim. Der nach dem französischen Komponisten Pierre Boulez (1925-2016) benannte Kammermusiksaal mit 622 Plätzen wurde von dem Architekten Frank Gehry entworfen. Er ist Teil der Ende 2016 eröffneten Barenboim-Said-Akademie für junge Musiker aus dem Nahen Osten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Barenboim-Said-Akademie

Links:

➜ https://barenboimsaid.de