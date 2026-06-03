Festival Young Euro Classic sucht Publikumsjury

Berlin (MH) – Das internationale Jugendorchesterfestival Young Euro Classic sucht musikbegeisterte Konzertbesucher für die Publikumsjury. Die Juroren vergeben den Europäischen Kompositionspreis, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Den Gewinner wählen sie aus 15 Werken – Deutschen Erstaufführungen und Uraufführungen, die während des Festivals vom 31. Juli bis 16. August zu hören sind.

Bewerben können sich interessierte und engagierte Musikliebhaber. Vorkenntnisse seien nicht notwendig, hieß es. Interessenten können sich vom 8. Juni bis zum 12. Juli unter Telefon +49 30 8847 13930 melden. Den Juryvorsitz übernimmt in diesem Jahr der Komponist und Musiker Michael Essl.

Der mit 5.000 Euro dotierte Europäische Kompositionspreis wird jährlich vom Regierenden Bürgermeister Berlins ausgelobt. Die diesjährige Verleihung findet am 16. August im Konzerthaus Berlin im Rahmen des Konzerts des Accademia Youth Symphony Orchestra aus Italien statt.

Seit dem Jahr 2000 wurden Komponisten aus Ländern wie Norwegen, Litauen, Island, Portugal, Venezuela und China ausgezeichnet. 2025 ging der Preis an den schottischen Komponisten Jay Capperauld für sein Werk "Galvanic Dances", das bei Young Euro Classic seine Deutsche Erstaufführung durch National Youth Orchestra of Scotland erfuhr.

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(wa)

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