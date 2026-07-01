ARD-Musikwettbewerb nimmt 184 Teilnehmer an

München/Berlin (MH) – Für den 75. Musikwettbewerb der ARD haben sich 492 Nachwuchskünstler beworben. Davon wurden 184 Musiker aus 32 Ländern nach München eingeladen, teilte der veranstaltende Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mit. Die Vorauswahljurys entschieden sich für 22 Streichquartette, 51 Fagottisten, 25 Schlagzeuger und 20 Organisten.

Der Wettbewerb beginnt am 30. August. Alle Runden sind öffentlich und werden in verschiedenen Konzertsälen Münchens ausgetragen. Die Ersten Preise sind mit jeweils 15.000 Euro bei den Solisten und 30.000 Euro in der Kategorie Streichquartett dotiert. Die Orgel kehrt nach 15 Jahren Pause wieder in den Wettbewerb zurück.

Zur Jubiläumsausgabe findet der Wettbewerb wieder in vier Instrumentendisziplinen statt. Möglich wurde dies unter anderem durch die Unterstützung der Ernsting Kunst- und Kulturstiftung. Im Vorjahr hatte die Wettbewerbsleitung die Zahl der Kategorien auf drei reduziert, weil die ARD-Anstalten ihre finanziellen Mittel für den renommierten Wettbewerb ab 2025 halbierten.

Zum Abschluss geben die Preisträger drei Konzerte am 16., 17. und 18. September, gemeinsam mit dem Münchener Kammerorchester und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das 75-jährige Bestehen des Wettbewerbs wird am 7. November mit einem Festkonzert im Münchner Prinzregententheater gefeiert, gemeinsam mit ehemaligen Preisträgern wie Sharon Kam, Lukas Sternath und Thomas Quasthoff.

Der ARD-Musikwettbewerb findet seit 1952 jährlich in mehreren Fächern statt und umfasst insgesamt 21 Kategorien. Er wird vom Bayerischen Rundfunk veranstaltet und gilt als der größte Wettbewerb für Klassische Musik weltweit. Für viele renommierte Künstler war er das Sprungbrett zur internationalen Karriere, etwa für Jessye Norman, Thomas Quasthoff, Anne Sofie von Otter, Sol Gabetta und Christoph Eschenbach.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum ARD-Musikwettbewerb

Link:

➜ http://www.ard-musikwettbewerb.de