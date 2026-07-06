Turchetta wird Coburger Generalmusikdirektor

Coburg/Berlin (MH) – Tommaso Turchetta wird neuer Generalmusikdirektor des Landestheaters Coburg. Der Italiener übernimmt den Posten mit Beginn der Spielzeit 2026/27, teilte die Stadt Coburg am Montag mit. Er folgt auf Daniel Carter, der als Musikdirektor nach Weimar an das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle wechselt.

Turchetta sei der ausdrückliche Wunschkandidat des Landestheater-Orchesters gewesen, sagte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD). "Mit ihm kommt ein Dirigent, der bereits an renommierten Häusern seine musikalische Qualität und seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat."

In den letzten drei Jahren wirkte Turchetta als Erster Kapellmeister am Aalto-Theater in Essen. "Mit großer Vorfreude blicke ich auf die Zeit in Coburg, auf ein Abenteuer voller Musik, inspirierender Begegnungen und kultureller Vielfalt", erklärte der in Neapel geborene Dirigent.

Turchetta studierte Komposition, Klavier und Dirigieren in Italien. Anschließend absolvierte er ein Aufbaustudium im Orchesterdirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Seine Ausbildung als Korrepetitor und Vocal Coach vertiefte er an der Accademia del Teatro alla Scala in Mailand. In der Spielzeit 2017/2018 war Turchetta als Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz engagiert. Ab 2018 wirkte er am Tiroler Landestheater Innsbruck, zunächst als Kapellmeister und ab 2020 als Erster Kapellmeister, eher er nach Essen wechselte.

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(wa)

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