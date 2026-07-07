Dirigent Pasquet erhält Würth-Preis

Künzelsau/Berlin (MH) – Der Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) geht in diesem Jahr an den Dirigenten und Hochschullehrer Nicolás Pasquet. Der geborene Uruguayer sei einer der einflussreichsten Dirigenten-Ausbilder der Gegenwart, teilte die Würth-Stiftung am Dienstag mit.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird Pasquet am 6. August im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau-Gaisbach überreicht. Im Anschluss an die Verleihung dirigiert der Preisträger das Landesjugendsinfonieorchester Hessen, dessen Chefdirigent er von 2009 bis 2024 war.

Der 1958 in Montevideo geborene Pasquet unterrichtete von 1994 bis 2024 als Professor für Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Die Einrichtung gelte heute als eine der bedeutendsten Dirigentenschmieden Europas, was untrennbar mit Pasquets Wirken verbunden sei.

Pasquets Qualität und Stärke sei die profunde, hochmusikalische, technisch dem musikalischen Ausdruck und der Kommunikation mit den Musikern verpflichtete Dirigierhaltung, "fern von jeglicher Maestro-Attitüde", hieß es in der Begründung für die Preisverleihung. Auch seinen Studenten lege er die Arbeit mit Jugendorchestern besonders ans Herz, "weil sie die Tugenden eines guten Dirigenten erfordert: Musikvermittler sein statt Pult-Heroe".

Mit dem Würth Preis werden seit 1991 jährlich Künstler, Ensembles und Projekte gewürdigt, die Werte und Ziele der Jeunesses Musicales Deutschland vorbildlich verwirklichen. Ausgezeichnet wurden bisher Musiker wie die Cellistin Sol Gabetta, die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, der Schlagzeuger Martin Grubinger und der Pianist Lars Vogt, Ensembles wie das Bundesjugendorchester, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die Deutsche Streicherphilharmonie und zuletzt das International Youth Symphony Orchestra Bremen.

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(wa)

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