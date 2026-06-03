Berenberg Kulturpreis an Violinistin Soyoung Park

Hamburg/Berlin (MH) – Die Violinistin Soyoung Park hat den mit 12.000 Euro dotierten Berenberg Kulturpreis erhalten. Das teilte die Berenberg Bank Stiftung am Mittwoch mit. Die Südkoreanerin (Jahrgang 1998) hat 2023 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ihr Masterstudium absolviert und vor Kurzem ihr Konzertexamen abgeschlossen. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend im Kleinen Saal der Elbphilharmonie statt.

Stipendien erhielten die amerikanische Sopranistin Tylor Haines und der ungarische Harfenist Álmos László Tallós. Der Berenberg Kunstpreis wurde an die 1993 in Istanbul geborene Künstlerin Eda Aslan verliehen.

Die "Berenberg Bank Stiftung von 1990" vergibt jährlich den Berenberg Kulturpreis an Nachwuchskünstler, die in Hamburg studieren oder arbeiten. Zudem fördert sie die Ausbildung von Künstlern durch die Vergabe von Stipendien und Projektförderungen. Seit ihrer Gründung habe die Stiftung junge Künstler mit mehr als einer Million Euro unterstützt, hieß es in der Mitteilung.

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(wa)

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