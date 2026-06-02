Theater Dortmund: Germeshausen bleibt Opernintendant

Dortmund/Berlin (MH) – Der Intendant der Oper Dortmund, Heribert Germeshausen, bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Wie das Theater Dortmund am Dienstag mitteilte, hat der Rat der Stadt Dortmund einer Vertragsverlängerung mit Germeshausen bis zum 31. Juli 2033 zugestimmt.

Der Geschäftsführende Direktor Tobias Ehinger bleibt dem Haus ebenfalls bis 2033 verbunden. Der Vertrag mit Andreas Gruhn, Intendant des Kinder- und Jugendtheaters, wurde bis zum 31. Juli 2028 verlängert.

Mit den Vertragsverlängerungen setze die Stadt "auf Menschen, die dieses Haus mit Kompetenz, Leidenschaft und einem starken Wertekanon prägen", sagte Dortmunds Oberbürgermeister und Kulturdezernent Andreas Kalouti (CDU).

Er freue sich über das Vertrauen und die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg an der Oper Dortmund weiterzugehen, erklärte der 55-jährige Germeshausen. "Die Oper ist eine Kunstform der großen Gefühle, der starken Bilder und der existenziellen Fragen – und gerade deshalb kann sie eine enorme Gegenwartskraft entfalten. In Dortmund haben wir in den vergangenen Jahren gezeigt, dass ein Opernhaus zugleich traditionsbewusst, neugierig und offen für die Stadt sein kann", betonte Germeshausen, der in Bad Kreuznach geboren wurde und die Dortmunder Opernsparte seit der Spielzeit 2018/19 leitet.

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(wa)

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