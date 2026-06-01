Deutsche Oper am Rhein findet neuen GMD

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der deutsch-amerikanische Dirigent Evan Rogister wird neuer Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein. Der Aufsichtsrat hat die Berufung des 46-Jährigen am Montag bestätigt, wie das Haus mitteilte.

Rogister übernimmt die Position ab der Spielzeit 2027/28, zeitgleich mit der neuen Generalintendantin Ina Karr. Sein Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre. Er folgt auf Vitali Alekseenok, der seinen Vertrag im Sommer 2027 auslaufen lässt.

Der 1980 in Durham, US-Bundesstaat North Carolina, geborene Rogister arbeitet an bedeutenden Häusern wie der Metropolitan Opera New York, der Semperoper Dresden und dem Opernhaus Zürich sowie bei Festivals wie dem Glyndebourne Festival und dem Festival d‘Aix-en-Provence. Von 2009 bis 2011 war er Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin. Von 2018 bis 2025 wirkte er als Chefdirigent der Washington National Opera.

"Mit Evan Rogister gewinnen wir einen exzellenten, international erfahrenen Operndirigenten", sagte die designierte Generalintendantin Ina Karr. Er bringe außergewöhnlich breites Repertoire mit, das von Mozart bis hin zur zeitgenössischen Musik reiche. Darüber hinaus zeichne er sich durch eine große Wagner- und Strauss-Expertise aus. "Das passt gut zur Deutschen Oper am Rhein mit ihrem vielfältigen Spielplan", betonte sie.

"Die Deutsche Oper am Rhein ist ein Leuchtturm mit außergewöhnlicher Strahlkraft, enormer künstlerischer Vielfalt und starker regionaler Verankerung", erklärte Rogister. Aus internationaler Perspektive betrachtet sei insbesondere die langjährige Theaterpartnerschaft der Städte Düsseldorf und Duisburg "ein Modellbeispiel für gelingende Zusammenarbeit". Er freue sich sehr darauf, gemeinsam mit den Orchestern, dem Chor, dem Ensemble, der Generalintendantin und dem Team langfristig etwas aufzubauen.

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(wa)

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