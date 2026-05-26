Neubert wird neuer GMD am Theater Plauen-Zwickau

Plauen/Zwickau/Berlin (MH) – Stefan Neubert wird neuer Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau. Die Künstlerische Leitung des Theaters wählte den gebürtigen Hallenser unter 90 Bewerbern aus, teilte das Haus am Dienstag mit. Der 1982 geborene Neubert folgt mit der Spielzeit 2026/27 auf Leo Siberski, der dann auf eigenen Wunsch Musical-Kapellmeister und stellvertretender GMD wird.

Generalintendant Dirk Löschner sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Neubert. Mit diesem gewinne man "einen hervorragenden Musiker und Dirigenten für die musikalische Leitung unseres Theaters und Orchesters und darüber hinaus einen Kollegen, der mit Empathie, gutem Augenmaß und gestalterischer Kraft die vor uns stehenden Herausforderungen annimmt".

Neubert ist seit 2017 Erster Kapellmeister am Saarländischen Staatstheater. Seine musikalische Ausbildung begann er am Georg-Friedrich-Händel-Konservatorium sowie im Stadtsingechor zu Halle. Es folgten Studien in Dirigieren, Klavier und Improvisation an den Musikhochschulen Dresden und Karlsruhe. Das erste Festengagement bekam er 2006 am Anhaltischen Theater Dessau. 2012 wechselte er an das Badische Staatstheater Karlsruhe und 2015 an das Saarländische Staatstheater.

Aufgrund der aktuellen Laufzeit des Grundlagenvertrages des Theaters Plauen Zwickau bis Ende 2028 erhält Neubert zunächst einen Vertrag für Spielzeiten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Theater Plauen-Zwickau

Link:

➜ https://www.theater-plauen-zwickau.de