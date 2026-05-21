Elim Chan übernimmt San Francisco Symphony

San Francisco/Berlin (MH) – Die Chinesin Elim Chan wird neue Musikdirektorin des San Francisco Symphony Orchestra. Die 39-Jährige übernimmt den Posten im September 2027, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Mit sofortiger Wirkung tritt Chan dem Klangkörper bereits als designierte Musikdirektorin bei und dirigiert Anfang Juni ein Programm mit Werken von Wagner, Berlioz und Debussy.

Die in Hongkong geborene Dirigentin folgt auf den Finnen Esa-Pekka Salonen, der das San Francisco Symphony von 2020 bis 2025 geleitet hat. Sie wird die 13. Musikdirektorin und erste Frau auf dem Posten in der 115-jährigen Geschichte des Orchesters. Ihre Amtszeit ist zunächst für sechs Jahre vereinbart worden.

"In Elim Chan haben wir eine Musikerin mit ungewöhnlichen Gaben und eine Anführerin von gleicher Substanz gefunden – eine seltene Kombination, die hinter ihrem bemerkenswerten internationalen Aufstieg steht", sagte Matthew Spivey, Geschäftsführer des San Francisco Symphony Orchestra.

Ihr Debüt bei dem Ensemble gab Chan in der Saison 2022/23. Sie fühle sich geehrt, die nächste Musikdirektorin zu werden: "Von meiner allerersten Begegnung mit diesem Orchester an war ich wirklich beeindruckt von der Großzügigkeit seiner Musiker – verkörpert in ihrem Klang, ihrer Musikgestaltung und ihrem Geist", erklärte sie.

Chan war von 2019 bis 2024 Chefdirigentin des Antwerp Symphony Orchestra und von 2018 bis 2023 Principal Guest Conductor des Royal Scottish National Orchestra. Für die beiden kommenden Spielzeiten wurde sie zudem zur Künstlerischen Partnerin der Wiener Symphoniker ernannt.

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(wa)

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