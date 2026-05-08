Theater Regensburg zum Staatstheater ernannt

München/Berlin (MH) – Das Regensburger Stadttheater ist offiziell zum sechsten Staatstheater in Bayern ernannt worden. Bei einem Festakt mit Ministerpräsident Markus Söder und Kunstminister Markus Blume (beide CSU) am Freitag nahmen Intendant Sebastian Ritschel und der Kaufmännische Direktor Matthias Schloderer für das Haus den Staatstheatertitel entgegen.

"Das ist eine verdiente Anerkennung der künstlerischen Leistung und ein historischer Tag für Regensburg und ganz Bayern", sagte Söder. Das Upgrade gebe mehr Möglichkeiten, Stabilität und neue Perspektiven für die Künstler. Gleichzeitig bleibe das kreative und eigenständige Profil des Hauses erhalten.

Der Titel "Staatstheater" sei "der hochverdiente Ritterschlag für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschickte", erklärte Blume. Das Theater Regenburg verbinde als Bürgerschaftstheater über 200 Jahre Tradition mit beeindruckender künstlerischer Energie, höchster Qualität und einer spürbaren Leidenschaft für sein Publikum.

Das Theater Regensburg zählt zu den größten kommunalen Mehrspartentheatern Bayerns mit eigenen Ensembles für Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Junges Theater sowie mit eigenem Philharmonischen Orchester und Opernchor. Eigenen Angaben zufolge zieht es jährlich mit rund 700 Vorstellungen in den fünf Spielstätten etwa 180.000 Zuschauer an.

Für Ritschel ist der Titel "Auszeichnung und Auftrag zugleich – ein Auftrag, den ich als Intendant gemeinsam mit dem Haus gern annehme, um weiter in die Qualität zu investieren und das bisher Geschaffene in allen Sparten weiter auszubauen", sagte er.

Das Haus bleibt weiterhin Kommunalunternehmen in der Trägerschaft der Stadt Regensburg. Künftig soll es von Stadt und Freistaat zu gleichen Teilen gefördert werden. In den letzten fünf Jahren hat der Freistaat seinen Zuschuss auf zwölf Millionen Euro mehr als verdoppelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 entsprach das einem Anteil von rund 42 Prozent. "Unser Ziel ist, dass wir möglichst bald die Parität erreichen, also Stadt und Freistaat sich mit jeweils 50 Prozent beteiligen" sagte Blume. Über die künftige Zusammenarbeit der beiden Fördergeber wurde eine "Kooperationsvereinbarung zum Staatstheater Regensburg" unterzeichnet.

Bayerische Staatstheater sind derzeit die Staatsoper, das Residenztheater und das Gärtnerplatztheater in München sowie die Staatstheater in Nürnberg, Augsburg und nun Regensburg. Bereits 2022 sollte auch das Mainfranken Theater Würzburg nach Abschluss einer Generalsanierung zum Staatstheater werden. Die Renovierung verzögert sich jedoch nach aktuellem Stand bis Ende 2029.

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(wa)

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