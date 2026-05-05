Neuer Intendant für Tschechische Philharmonie

Prag/Berlin (MH) – Der Musikmanager Huw Humphreys wird neuer Künstlerischer Leiter und Intendant der Tschechischen Philharmonie. Der Brite übernimmt den Posten ab September 2026, teilte das Orchester am Dienstag mit. Er folgt auf Robert Hanč, der Ende 2025 als Direktor zum Festival Prager Frühling gewechselt ist. Neben der Gesamtleitung des Orchesters wird Humphreys für die künstlerische Planung im In- und Ausland sowie für Aufnahmen und audiovisuelle Übertragungen verantwortlich sein.

Der 1972 in London geborene Humphreys begann seine musikalische Laufbahn als Intendant des Jugendorchesters der Europäischen Union, bevor er die Leitung der künstlerischen Planung des Melbourne Symphony Orchestras übernahm. Anschließend war er acht Jahre lang Musikdirektor am Barbican Centre in London und zuletzt bei den Künstleragenturen KD Schmid und Schmid Raab & Boehm.

Die Tschechische Philharmonie arbeite mit Humphreys schon seit dessen Ernennung zum Musikdirektor des Barbican Centre eng zusammen, um die Position des Orchesters in der britischen Hauptstadt zu stärken, sagte Generaldirektor David Mareček. "Als Robert Hanč zum Direktor des Prager Frühlingsfestivals ernannt wurde, war Huw die naheliegende Wahl, da er als Kollege das künstlerische Potenzial des Orchesters am besten verstand und auf den bisherigen internationalen Erfolgen aufbauen konnte."

Humphreys erklärte, es sei ihm eine Ehre, der Tschechischen Philharmonie während der Amtszeit von Chefdirigent Semyon Bychkov beizutreten und ab September 2028 mit dessen Nachfolger Jakub Hrůša zusammenzuarbeiten. "Ich kann es kaum erwarten, in die unglaubliche Klangwelt des Orchesters, in die Prager Kultur und in das tschechische Erbe einzutauchen."

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(wa)

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