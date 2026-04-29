Dirigent Dal Maso gewinnt Donatella-Flick-Wettbewerb

London/Berlin (MH) – Der italienische Dirigent Matteo Dal Maso hat die 18. Donatella Flick LSO Competition (DFCC) in London gewonnen. Der 28-Jährige erhält ein Preisgeld von 15.000 britischen Pfund (etwa 17.311 Euro) und kann Assistenzdirigent beim London Symphony Orchestra (LSO) werden, teilten die Veranstalter am Mittwochabend mit.

Dal Maso setzte sich im Finale gegen den 29-jährigen Franzosen Félix Benati und den 22-jährigen Leonhard Kreutzmann aus Deutschland durch. Der Juryvorsitzende Sir Antonio Pappano, Chefdirigent des LSO, gratulierte dem Gewinner. "Seine Musikalität, Reife und sein Verhältnis zu den Musikern kamen durchgehend zum Ausdruck."

Der DFCC wurde 1990 von der italienischen Philanthropin Donatella Flick ins Leben gerufen, um junge Dirigenten am Anfang ihrer Karriere zu unterstützen. Er wird alle zwei Jahre ausgetragen und zählt weltweit zu den bedeutendsten Dirigierwettbewerben. Zu den bisherigen Gewinnern zählen die Franzosen Francois-Xavier Roth (2000) und Alexandre Bloch (2012) sowie Elim Chan aus Hong Kong (2014) als erste Frau.

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(wa)

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