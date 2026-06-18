Bregenzer Festspiele wechseln "Holländer"-Regisseur

Bregenz/Berlin (MH) – Die Bregenzer Festspiele wechseln für Richard Wagners "Der fliegende Holländer" 2028 und 2029 die Regie aus. Mit der US-Amerikanerin Lydia Steier habe man die Zusammenarbeit an der Produktion "im gegenseitigen Einvernehmen" beendet, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. An ihrer Stelle übernehme ihr Landsmann Yuval Sharon die Inszenierung. Das Bühnenbild gestalte weiterhin die Britin Es Devlin.

Der 1979 in Naperville bei Chicago geborene Sharon ist mit der Bregenzer Seebühne bereits vertraut. Bei der Produktion von Giuseppe Verdis "Aida" 2009/10 wirkte er als Assistent des britischen Regisseurs Graham Vick. In diesem Sommer wird er im Bregenzer Festspielhaus die Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" von Leoš Janáček inszenieren. Es Devlin gestaltete bei der Bregenzer "Carmen"-Produktion 2017 und 2018 die Kulissen.

Im März 2026 haben Devlin und Sharon an der Metropolitan Opera New York gemeinsam Richard Wagners "Tristan und Isolde" realisiert. Ab der Saison 2028/29 werden sie dort den neuen "Ring"-Zyklus gestalten.

Die 1843 in Dresden uraufgeführte Oper "Der fliegende Holländer" wird 2028 zum dritten Mal realisiert. Zum ersten Mal war das Stück 1973 auf der Seebühne zu erleben. Regie führte damals der österreichische Künstler Martin Eisler. Die 1989 und 1990 gezeigte Produktion inszenierte der britische Regisseur David Pountney, der später als Intendant der Bregenzer Festspiele wirkte (2004-2014).

Die Neuinszenierung, die in den Jahren 2028 und 2029 aufgeführt werden soll, verspreche "ein eindrucksvolles Zusammenspiel von einzigartiger Naturkulisse und packendem Musikdrama", hieß es von Seiten der Veranstalter. Die Premiere soll am 19. Juli 2028 stattfinden.

In diesem Jahr finden die Bregenzer Festspiele vom 22. Juli bis zum 23. August statt. Im Mittelpunkt der 80. Ausgabe steht Giuseppe Verdis Oper "La traviata", die noch nie in der Geschichte des Festivals als Spiel auf dem See aufgeführt wurde. Regie führt der Italiener Damiano Michieletto.

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(wa)

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