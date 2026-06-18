Kerem Hasan wird Generalmusikdirektor in Karlsruhe

Karlsruhe/Berlin (MH) – Kerem Hasan wird neuer Generalmusikdirektor am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Der 34-jährige übernimmt das Amt ab der Spielzeit 2027/28, teilte das Haus am Donnerstag mit. Der Brite folgt dann auf Georg Fritzsch, der den Posten seit 2020 innehat.

Hasan habe aus der finalen Riege der Kandidaten durch seine große künstlerische Gestaltungskraft herausgeragt und sei im Theater auf eine ungewöhnlich breite Zustimmung gestoßen, sagte Intendant Christian Firmbach. "Seine sich unmittelbar übertragende große Liebe zur Musik und seine Kreativität werden uns dabei helfen, die Badische Staatskapelle und das Badische Staatstheater auch in finanziell und sanierungsbedingt nicht ganz so leichten Zeiten – und manchmal auf ungewöhnlichen Wegen – in eine neue Zukunft zu führen", betonte er.

Geboren in London, studierte Hasan am Royal Conservatoire of Scotland und an der Zürcher Hochschule der Künste. Engagements führten ihn etwa an die English National Opera, die Welsh National Opera, das Royal Concertgebouw Orchestra, das London Symphony Orchestra, das Danish National Symphony Orchestra und die Dresdner Philharmonie. Von 2019 bis 2023 wirkte er als Chefdirigent des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Seit 2025 ist er Principal Guest Conductor des Noord Nederlands Orkest.

Er freue sich darauf, mit der Badischen Staatskapelle, dem Opernensemble, dem Chor und allen Mitarbeitern die künstlerische Arbeit des Badischen Staatstheaters in ihrer ganzen Bandbreite mitzugestalten. "Gemeinsam werden wir auf den großen Traditionen dieses Theaters aufbauen und zugleich neue Wege finden, um unser Publikum in Karlsruhe und darüber hinaus zu erreichen und zu begeistern."

Das Badische Staatstheater wird seit Oktober 2022 bei laufendem Betrieb saniert und erweitert. Die erste von drei Bauphasen soll bis 2027 dauern, der komplette Abschluss ist für 2034 geplant. Die Gesamtkosten von mehr als 500 Millionen Euro tragen je zur Hälfte die Stadt Karlsruhe und das Land Baden-Württemberg.

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(wa)

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