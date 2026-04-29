Oper Leipzig: Peter Heilker als neuer Intendant bestätigt

Leipzig/Berlin (MH) – Peter Heilker wird neuer Intendant der Oper Leipzig. Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat die Berufung des gebürtigen Mühlheimers am Mittwoch bestätigt, wie die Oper Leipzig mitteilte. Damit übernimmt Heilker zum 1. August 2028 die künstlerische Leitung des Hauses. Sein Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre.

Er freue sich darauf, die Zukunft der Oper Leipzig im Dialog mit Künstlern, Publikum und Stadt mitzugestalten, sagte der designierte Intendant. "Auch unter den herausfordernden Bedingungen der kommunalen Kulturfinanzierung blicke ich zuversichtlich auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Hauses und werde mich für eine klare künstlerische Positionierung und stabile strukturelle Rahmenbedingungen einsetzen." Leipzigs große Tradition als Musikstadt sei für ihn dabei Orientierung und Maßstab.

Der 1972 geborene Heilker kommt vom MusikTheater an der Wien, wo er seit 2022 als Programm- und Castingdirektor sowie stellvertretender Intendant wirkt. An der Oper Leipzig folgt er auf Tobias Wolff, der im Sommer 2026 als Generalintendant an das Staatstheater Braunschweig wechselt. Neben der Intendanz wird Heilker auch die Operndirektion übernehmen. Bis 2028 führen Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert und Generalmusikdirektor Ivan Repusic das Haus. Heilker soll parallel ab August 2027 mit der Vorbereitung seiner Intendanz beginnen.

Heilker studierte Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Psycholinguistik in München und arbeitete ab 1994 bei der Münchener Biennale für Neues Musiktheater. Von 1998 bis 2008 war er Dramaturg, ab der Spielzeit 2006/07 Leitender Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper München. Von 2008 bis 2021 war Heilker Operndirektor am Theater St. Gallen und verantwortete ein Musiktheaterprogramm mit einem breiten Spektrum aus Oper, Operette, Musical und Tanz.

Die Oper Leipzig ist mit über 325 Jahren das drittälteste Opernhaus Europas.

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(wa)

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