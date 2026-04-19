Tölzer Knabenchor: Gründer Schmidt-Gaden gestorben

München/Berlin (MH) – Der Tölzer Knabenchor trauert um seinen Gründer: Gerhard Schmidt-Gaden ist am Sonntag nach längerer Krankheit im oberbayerischen Benediktbeuern gestorben, wie der Chor mitteilte. Der Dirigent und Pädagoge wurde 88 Jahre alt.

Der 1937 im böhmischen Karlsbad geborene Schmidt-Gaden hatte den Knabenchor 1956 aus einer Tölzer Pfadfindergruppe gegründet. Als diese sich auflöste, übernahm der damals 18-jährige Gymnasiast die Leitung der Singgruppe und legte damit den Grundstein für den heute weltweit renommierten Chor.

Über 60 Jahre leitete Schmidt-Gaden den Knabenchor bei Konzerten bei Bachfesten, bei den Berliner Festwochen, beim Israel Festival, bei den Salzburger Festspielen, an der Mailänder Scala, im Louvre de Paris und am Teatro La Fenice in Venedig. Der Chor sang vor Päpsten, Königshäusern und Staatsoberhäuptern sowie bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in München.

Von 1980 bis 1988 hatte Schmidt-Gaden eine Professur für Chorleitung am Salzburger Mozarteum inne, von 1984 bis 1989 war er Chordirektor an der Mailänder Scala. Als Stimmbildner gab er Meisterkurse in Deutschland, in der Schweiz, Holland, Österreich, Italien, Südafrika und Japan.

Für sein Wirken wurde Schmidt-Gaden unter anderem mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland (1983) und dem Bayerischen Verdienstorden (1994) ausgezeichnet. Im Jahr 2000 erhielt er vom österreichischen Bundespräsidenten den Professorentitel auf Lebenszeit.

2016 übergab Schmidt-Gaden die künstlerische Leitung des Tölzer Knabenchors an seinen Schler Christian Fliegner. 70 Jahre nach der Gründung hat der Chor rund 210 Mitglieder, vom Nachwuchs bis zu Solisten und einem Männerchor.

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(wa)

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