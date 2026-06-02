Opus Klassik 2026 verkündet Nominierungen

Berlin (MH) – Die Jury des Opus Klassik hat die Shortlist für 2026 bekanntgegeben. Nominiert sind etwa die Sängerinnen Lise Davidsen, Dorothee Mields und Anna Lucia Richter sowie die Sänger Benjamin Appl, Jakub Józef Orliński und André Schuen, teilte die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik am Dienstag mit. Auch die Orchester Concerto Köln und Il Pomo d’Oro sowie die Ensembles Quatuor Ébène und Belcea Quartet können auf den Musikpreis hoffen.

Die Nominierten wurden unter 680 Einreichungen ausgewählt, das seien mehr Bewerbungen als je zuvor in der achtjährigen Geschichte des Opus Klassik. Die Verleihung findet am 10. und 11. Oktober in Berlin statt. Insgesamt werden Auszeichnungen in 30 Kategorien vergeben – von etablierten Preisen für herausragende Aufnahmen bis zu neuen Ehrungen im Live-Bereich und für gesellschaftliches Engagement.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat hat der Beirat des Opus Klassik erstmals einen Sonderpreis für Musiklehrer ausgelobt. Dafür seien mehr als 60 Bewerbungen von allgemeinbildenden Schulen, Musikschulen, Hochschulen und freien Initiativen eingegangen. Die Zahl habe alle Erwartungen übertroffen, hieß es.

"Die Zukunft der klassischen Musik entsteht im Klassenzimmer – getragen von engagierten Musiklehrkräften, die junge Menschen inspirieren und ihre Begeisterung für Musik weitergeben", sagte Dagmar Sikorski, Beiratssprecherin der Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik gGmbH. Besonders freue sie sich über die große Resonanz auf die Ausschreibung.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. 2025 ist der Verein in eine GmbH übergegangen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Update (02.06.2026 – 13:56 Uhr): Im dritten Absatz wurden der zweite und dritte Satz teilweise neu gefasst. Die Veranstalter haben die Zahl der Bewerbungen nachgereicht.

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Opus Klassik

Link:

➜ https://www.opusklassik.de