Musikschulen: Fachkräftemangel verschärft sich

Erfurt/Berlin (MH) – An den öffentlichen Musikschulen in Deutschland herrscht ein Fachkräftemangel, der sich weiter verschärft. Von den derzeit 37.000 Fachlehrern würden bis 2035 rund 14.000 ausscheiden, während nur 4.000 neue Absolventen nachrückten. Das sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM), Friedrich-Koh Dolge, am Donnerstag vor Beginn der Bundesversammlung des Verbandes.

Dabei trügen Musikschullehrkräfte eine außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe, betonte Dolge: "Sie verbinden künstlerische Exzellenz mit hoher pädagogischer Qualität und gestalten individuelle Förderung ebenso wie Ensemblearbeit, Bildungskooperationen mit Schulen und Kitas, Inklusion, Begabtenförderung und kulturelle Teilhabe."

Um dem Mangel wirksam zu begegnen, brauche es attraktivere Beschäftigungsbedingungen, angemessene Vergütung, soziale Absicherung und mehr Sichtbarkeit des Berufs, erklärte der VdM-Vorsitzende. "Wenn öffentliche Musikschulen einen öffentlichen Bildungsauftrag erfüllen, muss sich dieser auch in einer verlässlichen Finanzierungsarchitektur abbilden mit einer Drittelfinanzierung durch Kommunen, Länder und Eltern in gemeinsamer Verantwortung für eine tragfähige musikalische Bildung."

Der Verband deutscher Musikschulen ist der Fach- und Trägerverband der rund 930 öffentlichen gemeinnützigen Musikschulen. An bundesweit 21.000 Unterrichtsstätten lernen den Angaben zufolge etwa 1,4 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Musizieren.

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(wa)

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