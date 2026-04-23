Dirigent Michael Tilson Thomas gestorben

San Francisco/Berlin (MH) – Der US-amerikanische Dirigent Michael Tilson Thomas ist tot. Auf seiner offiziellen Website und bei seinem Management hieß es am Donnerstag, der Künstler sei nach langer Krankheit am Mittwoch in San Francisco gestorben. Tilson Thomas, der auch als Pianist, Komponist und Pädagoge aktiv war, litt seit einigen Jahren an Glioblastoma multiforme, einem aggressiven Hirntumor. Er wurde 81 Jahre alt.

Von 1988 bis 1995 war Tilson Thomas Chefdirigent des London Symphony Orchestra, dem er anschließend als Principal Guest Conductor verbunden blieb. Danach wirkte er 25 Jahre lang als Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra. Nach seinem Rücktritt 2020 wurde er zum Music Director Laureate des Klangkörpers ernannt. Im April 2025 gab er sein letztes Konzert mit dem Ensemble.

Regelmäßig stand Tilson Thomas am Pult des Boston Symphony Orchestra und des Los Angeles Philharmonic Orchestra. 1987 gründete er das New World Symphony, eine amerikanische Orchesterakademie, die junge Musiker auf Führungsrollen in Orchestern und Ensembles weltweit vorbereitet. Dessen Musikdirektor blieb er bis 2022.

Neben zwölf Grammys erhielt Tilson Thomas Auszeichnungen wie den Peabody Award, die National Medal of Arts und 2019 die Kennedy Center Honor.

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(wa)

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