Montreal Symphony verlängert mit Music Director Payare

Montreal/Berlin (MH) – Rafael Payare bleibt fünf weitere Jahre Music Director des Orchestre Symphonique de Montréal (OSM). Der Vertrag mit dem venezolanischen Dirigenten wurde bis zur Saison 2031/32 verlängert, wie das Orchester am späten Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Zudem werde Payare künftig auch als Künstlerischer Leiter fungieren. Das spiegele seinen Wunsch wider, die Zukunft des OSM über die Programmgestaltung und seine Präsenz am Dirigentenpult hinaus aktiv mitzugestalten.

Seit seiner Ernennung im Jahr 2021 habe Payare die Position des OSM an der Spitze der großen nordamerikanischen Orchester gefestigt und dem Klangkörper neue Energie, Leidenschaft und Erneuerung verliehen, hieß es.

"Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie harmonisch die Beziehung zwischen Rafael und dem Orchester weiterbesteht", sagte die Präsidentin und Geschäftsführerin des OSM, Mélanie La Couture. "Seit seinem ersten Moment am Dirigentenpult hat sich eine tiefe Verbindung zu den Musikern entwickelt." Dank seiner starken künstlerischen Vision führe er das Orchester zu neuen Höchstleistungen.

Der 1980 im venezolanischen Puerto La Cruz geborene Payare hat zunächst Waldhorn studiert und an dem Musikausbildungsprogramm "El Sistema" teilgenommen. Bei dessen Gründer José Antonio Abreu begann er 2004 sein Dirigier-Studium. Später wurde er Assistent von Claudio Abbado während dessen Arbeit mit dem Simon Bolivar Jugendorchester und von Daniel Barenboim an der Berliner Staatsoper.

Beim dem 1934 gegründeten Orchestre Symphonique de Montréal ist er der neunte Music Director und der erste Südamerikaner auf diesem Posten. In seiner ersten Amtszeit hat er das OSM unter anderem bei vier internationalen Tourneen geleitet. Zudem hat er das Programm "El Sistema OSM" gegründet, das rund 120 jungen Schülern aus Montréal-Nord kostenfreien Zugang zu Orchestermusik ermöglicht.

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(wa)

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