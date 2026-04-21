Neue Geschäftsführer für Freiburger Barockorchester

Freiburg/Berlin (MH) – Das Freiburger Barockorchester (FBO) bekommt im Juli 2026 ein neues Führungsteam. Selma Brauns wird Künstlerische Geschäftsführerin und Paul Enke Kaufmännischer Geschäftsführer, hieß es in einer am Dienstag versandten Mitteilung des Orchesters. Mit ihnen gewinne man eine Doppelspitze, "die künstlerische Neugier und große Offenheit für die Entwicklungen unserer Zeit verbindet".

Brauns und Enke übernehmen die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers und Intendanten Hans-Georg Kaiser. Der 1961 Geborene prägt das Management des FBO seit 1989. Künftig wirkt er als Senior Director Development & Relations in den Bereichen Fundraising, Sponsoring und Beziehungsmanagement des Orchesters.

Brauns spielte Geige im Bundesjugendorchester und im Gustav Mahler Jugendorchester und studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Als Gründungsmitglied und Geschäftsführerin des ensemble reflektor sowie als Geschäftsführerin des Kammermusikfestivals PODIUM Esslingen hat sie innovative Konzertformate, neue Zugänge zum Publikum und künstlerische Experimente mitgestaltet.

Enke studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Nach einem Engagement am Deutschen Nationaltheater Weimar war er über viele Jahre eng mit den Opernklassen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar verbunden, insbesondere im Bereich der Alten Musik. Zudem entwickelte er eine kontinuierliche Praxis in Musiktheaterproduktion und Festivalmanagement.

Das 1987 gegründete Freiburger Barockorchester zählt zu den international prägenden Ensembles der historisch informierten Aufführungspraxis. Unter seinen Künstlerischen Leitern Cecilia Bernardini und Gottfried von der Goltz gibt das Ensemble jährlich etwa 100 Konzerte auf bedeutenden Bühnen der Welt.

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(wa)

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