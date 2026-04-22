BBC Music Magazine Award an Anna Lucia Richter

London/Berlin (MH) – Bei der Verleihung der BBC Music Magazine Awards ist eine der Auszeichnungen nach Deutschland gegangen: Die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter erhielt den Preis am Mittwochabend in der Kategorie Gesang. Gewürdigt wurde ihre CD "Songs of Fate" mit Gustav Mahlers "Kindertotenliedern" und einer Auswahl aus dessen Sammlung "Des Knaben Wunderhorn".

Die in Köln geborene Sängerin erfülle die Werke "sowohl mit Natürlichkeit als auch mit künstlerischer Raffinesse", erklärte die Jury. "Wunderschön begleitet vom Gürzenich-Orchester unter der Leitung von Jordan de Souza scheint ihre Darbietung 'aus einer anderen Dimension' zu kommen."

Weitere Preise erhielten etwa das Orchestre National des Pays de la Loire unter Sascha Goetzel für ihre CD mit Orchesterwerken von Schreker/Korngold/Krenek und das Netherlands Radio Philharmonic Orchestra unter Karina Canellakis für ihre Einspielung von Béla Bartóks Oper "Herzog Blaubarts Burg". Als Persönlichkeit des Jahres wurde der Dirigent Harry Christopher geehrt, der 1979 den Kammerchor "The Sixteen" gegründet hat. Der Newcomer-Preis ging an den tschechischen Pianisten Jan Schulmeister (Jahrgang 2006). Insgesamt gab es Auszeichnungen in zehn Kategorien. Die Preisverleihung fand im Londoner Kulturzentrum Kings Place statt.

Die BBC Music Magazine Awards werden seit 2006 jährlich von der gleichnamigen Zeitschrift vergeben. Die Gewinner werden von einer Fachjury und dem Publikum unter den mehr als 900 Alben ausgewählt, die das Magazin jedes Jahr rezensiert.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.classical-music.com