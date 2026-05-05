Nelsons nun Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Philharmoniker haben den Dirigenten Andris Nelsons zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Das teilte das Orchester am Dienstag mit. "Mit Andris Nelsons verbindet uns seit vielen Jahren eine tiefe künstlerische Partnerschaft", sagte Orchestervorstand Daniel Froschauer. "Er zählt zu den philharmonischen Dirigenten, die dem Orchester besonders in den letzten Jahren sehr nahegekommen sind."

Der 47-jährige Lette dirigiert die Wiener Philharmoniker seit 2010 regelmäßig im Wiener Musikverein, bei den Salzburger Festspielen sowie auf Tourneen in den USA, Europa und Asien. 2020 leitete er das Neujahrskonzert, 2022 und 2024 stand er beim Sommernachtskonzert am Pult.

Nelsons ist seit 2014 Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra und seit 2018 zusätzlich Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Von 2008 bis 2014 war er Chefdirigent des City of Birmingham Symphony Orchestra.

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(wa)

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