Deutsche Radio Philharmonie: Neuer Orchestermanager

Saarbrücken/Berlin (MH) – Die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) Saarbrücken Kaiserslautern bekommt zur Saison 2026/27 einen neuen Orchestermanager. Adrian Kiedrowski übernimmt die Nachfolge von Maria Grätzel, teilte der Saarländische Rundfunk (SR) am Mittwoch mit. Grätzel, die das Orchester seit Mai 2019 leitet, geht im Sommer in den Ruhestand. Kiedrowskis Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Der künftige Orchestermanager habe "bereits in unterschiedlichsten Leitungsfunktionen Erfahrungen mit namhaften Orchestern gesammelt und wird verlässlich die erfolgreiche Arbeit von Maria Grätzel fortführen", sagte SR-Intendant Martin Grasmück. "Seine Erfahrung und Expertise sind für die Deutsche Radio Philharmonie in herausfordernden Zeiten sehr wertvoll, um kluge und weitsichtige Weichenstellungen zum Wohl der DRP zu treffen", ergänzte SWR-Intendant Kai Gniffke.

Der ausgebildete Cellist und studierte Kulturwissenschaftler Kiedrowski war zuletzt als Künstlerischer Betriebsdirektor für den Veranstaltungsbereich und die Festivals der Kronberg Academy Stiftung verantwortlich. Zuvor wirkte er als Orchesterdirektor am Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt und leitete als Direktor die Staatskapelle Halle einschließlich des integrierten Händelfestspielorchesters.

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(wa)

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