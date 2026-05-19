Neuer Generalmusikdirektor für Theater Freiburg

Freiburg/Berlin (MH) – Das Theater Freiburg bekommt einen neuen Generalmusikdirektor. Unter 129 Bewerbern wurde Leslie Suganandarajah ausgewählt, teilte die Stadt Freiburg am Dienstag mit. Der aus Sri Lanka stammende Dirigent folgt am 1. September 2027 auf André de Ridder, der dann Chefdirigent der English National Opera in London wird.

Suganandarajah, der seit 2019 als Musikdirektor am Landestheater Salzburg wirkt, überzeugte die Auswahlkommission "als Künstlerpersönlichkeit mit einer präzisen Technik und genauen Arbeitsweise mit dem Philharmonischen Orchester, mit dem Ensemble und dem Chor", erklärte Freiburgs Kulturbürgermeister Roland Meder.

Mit dem 1983 Geborenen gewinne das Theater Freiburg einen starken künstlerischen Partner, der gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg neue musikalische Räume erschließen werde, sagte Intendant Felix Rothenhäusler. "Er verbindet ein facettenreiches Repertoire mit einem differenzierten Verständnis unterschiedlicher Aufführungspraxen und einer großen Offenheit für verschiedene künstlerische Zugänge."

Suganandarajah kam als Zweijähriger mit seiner Familie nach Deutschland und wuchs in Hannover auf. Dort begann er 2002 sein Musikstudium, ehe er zwei Jahre später nach Lübeck wechselte. Seine erste Anstellung trat er zur Spielzeit 2012/13 als Kapellmeister am Theater Koblenz an, 2017 wechselte er in gleicher Funktion ans Landestheater Linz und 2019 als Musikdirektor nach Salzburg.

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(wa)

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