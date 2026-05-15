Wenders-Film "Der Himmel über Berlin" wird zur Oper

Dortmund/Berlin (MH) – Die Oper Dortmund will den Film "Der Himmel über Berlin" von Wim Wenders als Oper adaptieren. Die Uraufführung ist für den 14. Mai 2028 geplant, teilte das Haus am Freitag mit. Für die musikalische Umsetzung habe man die australische Komponistin Elena Kats-Chernin gewonnen. Das Libretto schreibt Martin G. Berger, der auch Regie führt. Eine zentrale Partie übernimmt der mexikanisch-französische Tenor Rolando Villazón.

Der Film von 1987 gilt als eines der prägenden Werke des europäischen Kinos. Die Produktion mit Bruno Ganz und Peter Falk wurde bei den Filmfestspielen von Cannes für die Beste Regie ausgezeichnet. Zudem erhielt sie den Deutschen Filmpreis in Gold, den Bayerischen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis.

"Wir empfinden großen Stolz und große Freude darüber, dass wir die Rechte und die Möglichkeiten erhalten haben, dieses epochale Werk als Oper aufführen zu dürfen", erklärte Opernintendant Heribert Germeshausen.

Das Vorhaben wird durch eine Förderung der Wilo-Foundation ermöglicht, die den Kompositionsauftrag und die Herstellung des Notenmaterials trägt. Zudem unterstützt der Fonds Neues Musiktheater des NRW-Kultursekretariats die Umsetzung bei den Produktionskosten.

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(wa)

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