Neue Geschäftsführerin für Concerto Köln

Köln/Berlin (MH) – Das Ensemble Concerto Köln bekommt mit Ulrike Shapiro eine neue Geschäftsführerin. Die Kulturmanagerin übernimmt den Posten zum 1. Juni 2026, wie das PR-Büro Ophelias Culture am Montag mitteilte. Shapiro folgt auf Fiona Stevens, die von Oktober 2021 bis September 2024 als Geschäftsführerin wirkte. Seitdem hat Stefan Gawlick das Amt interimistisch inne.

Mit Shapiro gewinne man eine Geschäftsführerin, die künstlerisches Verständnis, internationale Erfahrung, wirtschaftliche Kompetenz und strategische Weitsicht verbinde, erklärte die künstlerische Leiterin des Ensembles, Hannah Freienstein.

Die im niedersächsischen Celle geborene Shapiro hat seit mehr als 30 Jahren leitende Funktionen in den USA. Von 1996 bis 2004 wirkte sie bei der Opera Company of Philadelphia. 2006 kam sie als Managing Director zum Barockorchester Tempesta di Mare in Philadelphia, das sie 2022 zur Geschäftsführerin beförderte.

Shapiro studierte Gesang am Peabody Conservatory der John Hopkins University in Baltimore. Als Regieassistentin war sie an zahlreichen Inszenierungen beteiligt, darunter an der Opera Philadelphia, der Glimmerglass Opera, der Montreal Opera und der Opera Monte Carlo.

Das Concerto Köln stehe für eine lebendige und international ausstrahlende Alte-Musik-Praxis, die sie seit langem begeistere, erklärte die designierte Geschäftsführerin. Sie freue sich sehr darauf, den Weg, den das Ensemble seit vielen Jahren erfolgreich gehe, gemeinsam mit den Musikern, dem Team und den Partnern weiter zu gestalten, "neue Perspektiven zu entwickeln und ein treues und neues Publikum immer wieder für die Musik des Ensembles zu begeistern", sagte Shapiro.

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(wa)

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