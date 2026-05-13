Komponistin Saunders wird Gastdozentin in Dresden

Dresden/Berlin (MH) – Die britische Komponistin Rebecca Sauders wird neue Udo-Zimmermann-Gastdozentin an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Die 58-Jährige werde in Vorträgen und Konzerten Einblicke in ihre außergewöhnliche Klangwelt geben, teilte die Einrichtung am Mittwoch mit.

"Mit Rebecca Saunders kommt eine Künstlerin zu uns, deren farblich enorm abwechslungsreiche und energiereiche Werke weltweit Beachtung finden", sagte der Leiter des Instituts für Neue Musik an der HfM Dresden, Jörn Peter Hiekel.

Die Gastdozentur wurde nach dem Tod des Dresdner Komponisten Udo Zimmermann 2021 von dessen Witwe Saskia Zimmermann gestiftet. Sie verschaffe den Studenten die Möglichkeit, "Jahr für Jahr in intensiven Probenphasen unmittelbar mit prägenden Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten und die Ergebnisse gemeinsam vorzustellen", erklärte Hiekel. Damit ergebe sich für die Studenten eine Verbindung von Lehre und künstlerischer Praxis, "die es in dieser Intensität außerhalb von Hochschulen kaum geben kann und die für den weiteren Lebensweg eine Schlüsselerfahrung sein kann", fügte er hinzu.

Zu den bisherigen Zimmermann-Gastdozenten zählen die rumänisch-deutsche Komponistin und Pianistin Adriana Hölszky und der griechische Komponist Georges Aperghis.

Der 1943 in Dresden geborene Zimmermann hatte in seiner Heimatstadt Komposition, Dirigieren und Gesang studiert. 1976 wurde er Dozent an der Musikhochschule und drei Jahre später zum Professor für Komposition berufen. 2021 starb er im Alter von 78 Jahren.

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(wa)

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