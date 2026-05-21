Sonderausstellung zu jüdischer Bach-Begeisterung

Leipzig/Berlin (MH) – Das Bach-Museum Leipzig eröffnet am (heutigen) Donnerstag eine Sonderausstellung über "Jüdisches Leben und die Musikerfamilie Bach". Viele Notenhandschriften, Bücher und Drucke zeugten von der Bach-Begeisterung jüdischer Familien im 18. Jahrhundert, wie das Bach-Archiv mitteilte. Andere Stücke belegten antijüdische Haltungen und Vorurteile zur Bach-Zeit oder zeugten von den Verbrechen der Nationalsozialisten.

Einige der wertvollsten Bachiana verdanke das Bach-Archiv dem Musikverleger Max Abraham (1831-1900), der 1893 Deutschlands erste öffentliche Musikbibliothek stiftete. Dessen Neffe Henri Hinrichsen führte die Bibliothek fort und erweiterte sie um wertvolle Bestände; 1942 wurde der im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet.

Die Sonderausstellung zum Themenjahr "Tacheles 2026. Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen" läuft bis zum 13. Dezember 2026. Sie wird ergänzt durch Hör- und Medienstationen der Dauerausstellung – aus jüdischer und christlicher Perspektive.

Das 1950 gegründete Leipziger Bach-Archiv versteht sich als musikalisches Kompetenzzentrum am Hauptwirkungsort von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Sein Zweck ist, Leben und Werk des Komponisten und der Musikerfamilie Bach zu erforschen, sein Erbe zu bewahren und als Bildungsgut zu vermitteln.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Bach-Archiv Leipzig

Link:

➜ http://www.bach-leipzig.de