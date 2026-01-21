Schiffs Cappella Andrea Barca startet Abschiedstournee

Sitten/Berlin (MH) – Der Pianist und Dirigent Sir András Schiff (72) und seine Cappella Andrea Barca beginnen am (heutigen) Mittwoch in Sitten (französisch: Sion) im Schweizer Kanton Wallis ihre letzte gemeinsame Tournee. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert wird sich das Orchester in diesem Jahr auflösen.

Die Aufführung von Mozarts Klavierkonzerten A-Dur (KV 488) und d-Moll (KV 466) im neuen Konzert- und Kongresssaal Noda WKB wird Schiff als Solist von seinem Bösendorfer-Flügel aus leiten. Auf dem Programm stehen außerdem die Ouvertüre zu Mozarts Oper "Don Giovanni" sowie Haydns "Abschiedssinfonie", bei der die Musiker zum Schluss einer nach dem anderen die Bühne verlassen.

Auf die Tournee, die von Sitten über Basel und Baden-Baden nach Salzburg, Wien und Neumarkt in der Oberpfalz führt, bereitet sich die Cappella Andrea Barca mit ihrem Gründer Schiff seit Montag während einer Arbeitsresidenz bei Noda WKB vor.

"Mit großem Stolz begrüßen wir dieses legendäre Orchester zu den Proben und dem ersten Konzert seiner Abschiedstournee", sagte Giada Marsadri, künstlerische Leiterin des im August 2025 eröffneten Saales mit bis zu 600 Sitzplätzen, der von der Walliser Kantonalbank gesponsort wird. "Ich wünsche mir, dass sich Künstler bei Noda WKB wie zu Hause fühlen – an einem Ort, an dem man experimentieren und eigene Projekte entwickeln kann." Die gebürtige Tessinerin kennt Schiff und sein Ensemble bereits aus der Zeit, als sie noch für den Konzertsaal LAC in Lugano arbeitete. "Ich freue mich, dass ich diese vertrauensvolle Zusammenarbeit jetzt fortsetzen und dem Publikum in Sitten ein außergewöhnliches Konzert bieten kann."

Der Ungar Schiff, der auch die österreichische und britische Staatsbürgerschaft besitzt, wählte die Musikerinnen und Musiker des Orchesters persönlich für die Gesamtaufführung der Klavierkonzerte Mozarts bei den Salzburger Mozartwochen 1999 bis 2005 aus. Die meisten von ihnen sind als Solisten und Kammermusiker ohne Bindung an ein festes Orchester tätig. Seither gastierte die Cappella Andrea Barca regelmäßig im historischen Teatro Olimpico in Vicenza sowie unter anderem beim Lucerne Festival, dem Bonner Beethovenfest, der Schubertiade Schwarzenberg oder beim Schleswig-Holstein Musikfestival.

Den Namenspatron der Cappella hat Schiff sich übrigens ausgedacht. "Andrea Barca" ist die italienische Form von "András Schiff". Gleichwohl hat er ihm eine kurze Biographie angedichtet. Danach war Barca ein toskanischer Komponist und Pianist und Zeitgenosse von Mozart. Bei einem Konzert 1770 in Florenz habe er für den Meister die Noten umgeblättert und daraufhin sein Leben vor allem der Aufführung von Mozarts Klavierwerken gewidmet.

