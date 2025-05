Gewandhaus Leipzig startet eigenen Radiosender

Leipzig/Berlin (MH) – Das Gewandhaus zu Leipzig startet am (heutigen) Montag seinen eigenen Sender "Gewandhaus-Radio". Das Programm verspricht rund um die Uhr ausschließlich klassische Musik und wird weitgehend moderiert. Zu empfangen ist der Sender in und um Leipzig terrestrisch über dab+ und weltweit als Webradio.

"Gewandhaus-Radio ist ein Meilenstein, der die Tradition unseres Hauses in die digitale Zukunft führt", sagte Gewandhaus-Direktor Andreas Schulz. Betreiber ist die Stiftung Zukunft Gewandhaus zu Leipzig Projekte gGmbH. Leitender Redakteur ist der Musikpublizist Martin Hoffmeister. Den Angaben zufolge ist es der weltweit einzige Klassiksender, der einem Konzerthaus und seinem Orchester gewidmet ist.

Im Mittelpunkt des werbefreien Programms stehen Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von Konzerten des Gewandhausorchesters und anderer Gewandhaus-Ensembles. Erster Höhepunkt sind die Schostakowitsch-Festtage ab 15. Mai mit der Live-Übertragung des Eröffnungskonzerts sowie Mitschnitten weiterer Konzerte bis zum Abschluss am 1. Juni.

Zudem bietet das Programm eine kuratierte Musikauswahl aus dem Repertoire von 600 Jahren Musikgeschichte in Aufnahmen aus den letzten 70 Jahren. Dafür kooperiert der Sender mit der Naxos Music Library. Zu hören ist eine Mischung aus Bekanntem und weniger Bekanntem, interpretiert von "Legenden" wie auch von Nachwuchsmusikern, hieß es. Das Musikprogramm wird als "kompromisslos klassisch" beschrieben, so lautet der eigene Slogan. Mithin wird weder Crossover noch Neoklassik gesendet. Aber an Sonn- und Feiertagen ist geistliche Musik zu hören.

In Wortsendungen will der Sender wöchentlich einen Blick "Inside Gewandhaus" werfen, zu einstündigen "Teatime Talks" einladen und "Neue CDs" präsentieren. Auch aktuelle Themen der Klassik sollen einmal pro Woche beleuchtet werden.

Gewandhaus-Radio sendet täglich rund um die Uhr. Das Programm von 6 bis 12 Uhr wird jeweils ab Mitternacht wiederholt – damit wendet man sich auch an Hörer in Übersee.

