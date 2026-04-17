Neuer Chordirektor für Landestheater Linz

Linz/Berlin (MH) – Das Landestheater Linz bekommt einen neuen Chordirektor. Der gebürtige Linzer Franz Obermair übernimmt die Position mit Beginn der Spielzeit 2026/27, wie Intendant Hermann Schneider am Freitag mitteilte. Der 35-Jährige folgt auf Elena Pierini. Die Italienerin wirkte seit 2018 an dem Haus und wechselt den Angaben zufolge in ihr Heimatland.

Obermair war nach einem Engagement als stellvertretender Chordirektor am Gärtnerplatztheater in München von 2021 bis 2024 Chordirektor mit Dirigierverpflichtung am Theater St. Gallen (CH) und anschließend stellvertretender Chordirektor des Bayerischen Staatsopernchores.

Mit Obermair habe man einen ausgewiesenen Experten als Chorleiter an das Landestheater engagieren können, sagte der Intendant. "Seine Wurzeln liegen in Oberösterreich, seine Erfahrung als Chorleiter und zuletzt als Zweiter Chordirektor an einem der großen europäischen Opernhäuser, der Bayerischen Staatsoper München, werden uns gute und wichtige Impulse geben und unsere künstlerische Arbeit bereichern."

Der designierte Chordirektor bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Für ihn als gebürtigen Linzer sei es etwas ganz Besonderes, nach mehreren prägenden Jahren an Opernhäusern im Ausland in die Stadt seiner Jugend und seiner ersten musikalischen Erfahrungen zurückzukehren. "Ich bin glücklich, mit dem Chor des Landestheaters Linz ein Ensemble leiten zu dürfen, das mich von Anfang an mit seiner hohen künstlerischen Qualität und Motivation überzeugt hat und blicke der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen."

Das Landestheater Linz ist eine der größten Kultureinrichtungen Österreichs und das größte Theater im Bundesland Oberösterreich. Es verfügt über drei Spielstätten. Das Große Haus wurde 1803 als Landständisches Theater eröffnet. 1957 kamen die Kammerspiele an der Promenade hinzu. 2013 erhielt das Landestheater das Musiktheater am Volksgarten, in dem seither Oper und Operette, Ballett sowie die neugegründete Musicalsparte und das Bruckner Orchester Linz spielen.

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(wa)

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