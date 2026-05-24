30.000 Besucher bei "Staatsoper für alle" in Berlin

Berlin (MH) – Die 20. Ausgabe von "Staatsoper für alle" in Berlin hat mehr als 30.000 Besucher angezogen. Das teilte das Haus am Sonntag mit. Am Samstagabend übertrug die Staatsoper ihre Aufführung von Giuseppe Verdis "Nabucco" unter der Leitung von Francesco Lanzillotta live auf eine Großleinwand auf dem Bebelplatz. Tags darauf spielte am Vormittag das Opernkinderorchester mit Giuseppe Mentuccia am Pult Werke von Jacques Offenbach und Jules Massenet unter freiem Himmel. Am Nachmittag interpretierten dort die Staatskapelle Berlin und Generalmusikdirektor Christian Thielemann Beethovens Symphonie Nr. 6 sowie die Ouvertüren zu "Coriolan" und "Egmont".

Es erfülle sie mit großer Freude, dass sich der Bebelplatz erneut in einen lebendigen Ort des gemeinsamen Kunsterlebnisses verwandelt und so viele Berliner und Gäste aus aller Welt begeistert habe, sagte Staatsopern-Intendantin Elisabeth Sobotka. "In seiner 20. Ausgabe zeigt 'Staatsoper für alle', wie verbindend Musik sein kann und welch besondere Kraft darin liegt, Oper und Konzert mitten im Herzen Berlins für alle Menschen frei zugänglich zu machen."

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden lädt seit 2007 jeden Sommer zu Konzerten und Vorstellungsübertragungen auf den Bebelplatz im Stadtzentrum ein. Die Veranstaltungen bei freiem Eintritt ziehen jeweils zehntausende Besucher an. 2027 soll "Staatsoper für alle" am 12. und 13. Juni stattfinden.

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(wa)

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