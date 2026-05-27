Basel Sinfonietta verlängert mit Chefdirigent Engel

Basel/Berlin (MH) – Titus Engel bleibt fünf weitere Jahre Chefdirigent der Basel Sinfonietta. Sein Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2030/31 verlängert, teilte das Orchester am Mittwoch mit. Seit seinem Amtsantritt 2023 habe der gebürtige Züricher (Jahrgang 1975) die Sinfonietta künstlerisch maßgeblich geprägt und zu großen Erfolgen geführt. Die Vertragsverlängerung sichere dem Ensemble die Kontinuität, weiterhin Musik am Puls der Zeit auf höchstem Niveau aufzuführen.

Er freue sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit den Musikern, die im sehr ans Herz gewachsen seien, erklärte Engel. "Die Basel Sinfonietta ist ein einzigartiges Orchester, das immer bereit ist, mit großer Energie und Präzision Grenzen auszuloten sowie Neues zu entdecken und passt damit genau zu mir", sagte er.

Die 1980 gegründete Basel Sinfonietta ist ein auf zeitgenössische Musik spezialisiertes Orchester mit sinfonischer Besetzung. Eigenen Angaben zufolge konnte sie bisher mehr als 240 Uraufführungen und nationale Erstaufführungen präsentieren. Bis 2016 hat das Ensemble ausschließlich mit Gastdirigenten gearbeitet, ehe mit Baldur Brönnimann erstmals ein Chefdirigent engagiert wurde. 2023 übernahm Titus Engel den Posten.

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(wa)

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