Chefdirigent der Würth Philharmoniker verlängert

Künzelsau/Berlin (MH) – Claudio Vandelli bleibt zwei weitere Jahre Chefdirigent der Würth Philharmoniker. Der gebürtige Mailänder (Jahrgang 1967) verlängerte seinen Vertrag bis Juni 2029, wie das Orchester am Freitag mitteilte. Vandelli leitet den Klangkörper seit 2020.

Unter seiner Leitung habe sich das Ensemble stetig weiterentwickelt, sein Repertoire deutlich ausgebaut und sei um 20 professionell ausgebildete Musiker gewachsen, hieß es. Gemeinsame Gastspiele führten Orchester und Dirigent etwa ins Festspielhaus Baden-Baden, zum George Enescu Festival in Bukarest, ins Große Festspielhaus Salzburg und in die Berliner Philharmonie.

"Kultur braucht Kontinuität und Kreativität, um sich gut entwickeln zu können", erklärte C. Sylvia Weber, Geschäftsführerin der Reinhold Würth Musikstiftung gGmbH. "Wir sind überzeugt, dass die bisher so gute Zusammenarbeit – im Gesamtspiel mit allen Gästen auf der Bühne – weiterhin Früchte tragen wird und unterstützen Claudio Vandelli bei seiner Arbeit."

Die Verlängerung seines Vertrages freue und ehre ihn sehr, sagte Vandelli. Sie ermögliche den Würth Philharmonikern und ihm die Fortsetzung und Komplettierung der gemeinsamen Entwicklung und Zusammenarbeit. "Unter den vielen Projekten liegt mir die Idee einer gemeinsamen Tournee besonders am Herzen", betonte der Dirigent.

Die Würth Philharmoniker wurden 2017 auf Initiative des Unternehmers Reinhold Würth gegründet. Stammsitz des Orchesters ist der Kammermusiksaal des im selben Jahr eröffneten Carmen Würth Forums, benannt nach der Ehefrau des Unternehmers, im baden-württembergischen Künzelsau. 2025 ernannten die Philharmoniker den US-Amerikaner Kent Nagano zu ihrem Ehrendirigenten. Er leitete das Orchester bei seinem ersten Konzert und gastiert seitdem immer wieder in Künzelsau.

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(wa)

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