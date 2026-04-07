Deutsche Oper Berlin beruft neuen Chordirektor

Berlin (MH) – Die Deutsche Oper Berlin hat Marco Medved zum neuen Chordirektor berufen. Der gebürtige Mailänder übernimmt das Amt im August 2026, teilte das Haus am Dienstag mit. Er folgt auf den Nordiren Jeremy Bines, der nach neun Jahren in gleicher Position an die Staatsoper Stuttgart wechselt.

Medved war Chorleiter der Tiroler Festspiele Erl (2008-2013), von 2011 bis 2012 auch bei den Festspielen Südtirol von Toblach und in der Saison 2012/13 am National Centre for Performing Arts in Peking. Von 2013 bis 2015 wirkte er an der Oper Köln, zunächst als Chorassistent und dann als stellvertretender Chorleiter. Anschließend war er Chordirektor der Oper Bonn und ab 2024 am Teatro Petruzzelli im süditalienischen Bari.

Mit Medved habe die Deutsche Oper Berlin einen erfahrenen und hochkompetenten Chordirektor gefunden, sagte der designierte Intendant Aviel Cahn. Der Mailänder werde die Chorsänger inspirieren und gemeinsam mit ihnen Außerordentliches auf die Bühnen bringen. "Er ist ein versierter Kenner des italienischen Repertoires und hat in seinen vielen Jahren in Deutschland und bei den Tiroler Festspielen auch das deutsche Repertoire vertiefen können", fügte Cahn hinzu.

Medved bezeichnete es als "große Ehre, diesen vielfach ausgezeichneten Chor mit seinem breiten, exzellent einstudierten Repertoire ab der kommenden Spielzeit leiten und mit meinen Ideen und Erfahrungen bereichern zu dürfen". Er sei gespannt auf die Kulturmetropole Berlin "mit ihrem herausragenden musikalischen Angebot, zu dem beizutragen mir ein großer professioneller Ansporn ist".

Der scheidende Chordirektor Bines übernimmt noch die Einstudierung des Chores für die erste Neuproduktion der Saison 2026/27. Das Programm seiner ersten Spielzeit wird Cahn in der kommenden Woche vorstellen.

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(wa)

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