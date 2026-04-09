B.Z.-Kulturpreis an Garanča und Serebrennikow

Berlin (MH) – Die Mezzosopranistin Elīna Garanča und der Regisseur Kirill Serebrennikow werden mit dem diesjährigen Kulturpreis der Zeitung "B.Z." ausgezeichnet. Die lettische Sängerin gelte unangefochten als Beste ihres Fachs, erklärte das Medienhaus Axel Springer am Donnerstag. Für den Russen sei Mozart "Therapeut und Lebenspille zugleich".

Mit der Auszeichnung ehrt die Boulevardzeitung zum 32. Mal Künstler, die Berlin zu ihrem Zuhause gemacht haben und mit ihrem Schaffen das kulturelle Leben der Hauptstadt bereichern sowie internationale Strahlkraft entfalten.

Garanča sei an der Berliner Staatsoper längst zum Publikumsliebling avanciert. "Eine Stimme mit ungeheurer Bandbreite und Ausdruckskraft, mit ihrem warmen und kraftvollen Timbre trifft Elina Garanca mitten in die Seele", hieß es. Serebrennikow lebe – verfolgt und verhaftet in der eigenen Heimat – seit 2022 in Berlin, wo er an der Komischen Oper und der Deutschen Oper inszeniert.

Weitere Preise in Form eines von dem Berliner Künstler Ernst Leonhardt gestalteten, tanzenden Bronze-Bären gehen an die Schriftstellerin Herta Müller, den Schauspieler Alexander Scheer, den Künstler Norbert Bisky sowie die Komponisten und Produzenten Peter Plate und Ulf Sommer.

"Jede Investition in die Kultur und die Bildung ist eine Investition für Menschlichkeit, für unser freies Leben, für die Demokratie", sagte B.Z.-Chefredakteur Jan Schilde. Die diesjährigen Preisträger trügen "alle auf ihre eigene Weise mit ihrem großartigen, künstlerischen Schaffen zu jener Bildung, zum Zusammenhalt, zur Zivilisation, zur Freiheit unserer Stadt bei".

Die Verleihung der B.Z.-Kulturpreise findet am 15. April im Haus der Berliner Festspiele statt. Durch den Abend führt die Schauspielerin Meret Becker. Erwartet werden rund 800 Gäste aus Kunst, Kultur und Gesellschaft.

Die Boulevard-Zeitung vergibt den Kulturpreis seit 1992. Zu den bisherigen Preisträgerin zählen der frühere Intendant der Berliner Staatsoper, Jürgen Flimm, der mexikanisch-französische Tenor Rolando Villazón und die Geigerin Anne-Sophie Mutter.

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(wa)

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