Salzburger Festspiele: Früherer Präsident gestorben

Salzburg/Berlin (MH) – Die Salzburger Festspiele trauern um ihren ehemaligen Präsidenten Heinrich Wiesmüller. Mit ihm verlören die Festspiele "eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte hinweg prägend gewirkt hat – leise, klug und mit einer Selbstverständlichkeit, die heute selten geworden ist", erklärte das Direktorium der Festspiele am Donnerstag. Wie das Bankhaus Spängler mitteilte, ist der Bankier am Mittwoch nach kurzer Krankheit gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Der gebürtige Salzburger wirkte in über drei Jahrzehnten bei den Festspielen: als Direktionsmitglied (1976-1985), als Konsulent (1986-1989), als Präsident (1991-1995) und als Kuratoriumsmitglied (2001-2007). Als Zeichen der Trauer und der Dankbarkeit für Wiesmüllers Wirken bei dem Festival wehe am Festspielhaus eine schwarze Fahne.

"Als seine unmittelbare Nachfolgerin im Präsidentenamt darf ich danken, dass er uns den Weg vorgegeben hat", würdigte Helga Rabl-Stadler, die den Posten von 1995 bis 2021 innehatte. "Heinz Wiesmüller war es ein Anliegen, die Salzburger Festspiele vom zweifelhaften Ruf einer Enklave der Reichen und der Schönen zu befreien. Er setzte sich dafür ein, dass auch aus Festspielgeldern das Entstehen einer umtriebigen Szene der Jugend gefördert wurde", betonte sie.

Wiesmüller prägte die Entwicklung des Bankhauses Spängler von 1965 bis 2015, zunächst als geschäftsführender Gesellschafter, ab 1994 als Vorstandssprecher, ab 1998 als Vorsitzender des Aufsichtsrats und von 2010 bis 2015 als dessen Ehrenvorsitzender.

Neben den Salzburger Festspielen engagierte der Bankier sich auch als Vorstandsmitglied des Salzburger Kunstvereins, als Mitglied des Kuratoriums der Internationalen Stiftung Mozarteum und Gründungsmitglied der Internationalen Salzburg Association sowie der Johann-Michael-Haydn-Gesellschaft.

Für seine Verdienste wurde Wiesmüller vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, dem Großen Ehrenzeichen des Landes Salzburg und dem Ring der Stadt Salzburg.

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(wa)

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