"Opus Klassik"-Preisträger 2026 verkündet

Berlin (MH) – Die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter und der Bariton Andrè Schuen erhalten den Musikpreis "Opus Klassik" 2026 als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeichnung in der Kategorie Dirigent des Jahres geht an den Leipziger Gewandhauskapellmeister und Music Director des Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons, teilte die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik am Montag in Berlin mit. Die Preisverleihung findet am 10. und 11. Oktober in Form eines Konzerts und einer Gala statt.

Als Instrumentalisten des Jahres werden die Hornistin Sarah Willis, der Violinist Christian Tetzlaff und der Pianist Yuncham Lim ausgezeichnet. Die Preise in der Kategorie Nachwuchskünstler erhalten Shira Patchornik (Sopran), Marcel Brunner (Bassbariton), Alexander Malofeev (Klavier) und Simon Tetzlaff (Cello).

Der Preis für Nachwuchsförderung in der Kinder- und Jugendarbeit geht an das Freiburger Barockorchester und das Ensemble Recherche für ihr Projekt "HEAR! We move". Als Innovatives Konzert des Jahres werden die Cellistin Anastasia Kobekina und die Tänzerin Sasha Waltz für "Bach Cello Dance" sowie das Konzerthaus Dortmund für das Festival "Slow" ausgezeichnet. Den Innovationspreis für Nachhaltigkeit erhält der Komponist Gregor Mayrhofer für sein "Recycling Concerto". In der Sonderkategorie Musiklehrer des Jahres in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat wird Florian Aschenbrenner für sein musikalisches Engagement an einer Realschule in der Region Oberpfalz geehrt.

Die diesjährigen Preisträger stünden "exemplarisch für die außergewöhnliche Vielfalt, Kreativität und internationale Strahlkraft der klassischen Musik ", erklärte Clemens Trautmann, Sprecher der Geschäftsführung der Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik. Sie trügen die Faszination der klassischen Musik in die Gesellschaft und begeisterten ein Publikum weit über die Grenzen der Klassik hinaus.

Wer für das Lebenswerk und den Bestseller des Jahres ausgezeichnet wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die Gala am 11. Oktober im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF aufgezeichnet und soll am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet werden. Das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Anna Rakitina spielt und begleitet einige der Preisträger.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. 2025 ist der Verein in eine GmbH übergegangen.

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(wa)

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