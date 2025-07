Rheingau Musik Festival: Förderpreis an Streichquartett

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Der Lotto-Förderpreis des Rheingau Musik Festivals wird in diesem Jahr erstmals an ein Ensemble verliehen. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an das Leonkoro Quartett, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Der Preis soll den Musikern im Rahmen ihres Konzerts am 17. Juli auf Schloss Johannisberg übergeben werden.

Das 2019 in Berlin gegründete Leonkoro Quartett sei "ein echtes Phänomen", erklärte die Jury. Die vier jungen Musiker verfügten über eine außergewöhnlich starke Bühnenpräsenz und eine leidenschaftliche Musizierweise, der man sich nicht entziehen könne. "Musikalische Reife trifft jugendlichen Charme, mitreißende Musizierweise trifft verblüffendes Gespür für klangliche Nuancen, immer mit einem tiefen Verständnis für die strukturellen und dramaturgischen Feinheiten der jeweiligen Komposition", hieß es. Beim Rheingau Musik Festival war das Quartett bereits 2021 und 2023 zu Gast.

Der Förderpreis des Festivals wird seit 2009 verliehen. Er soll junge Künstler auf ihrem Weg in die Spitze der Musik begleiten, erklärte der Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, Martin Blach. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Sebastian Manz (Klarinette), Vestard Shimkus und Christopher Park (beide Klavier), Pablo Fernandéz und Sheku Kanneh-Mason (beide Cello), der finnische Dirigent Tarmo Pelkokoski und im vorigen Jahr der brasilianische Geiger Guido Sant’Anne.

(wa)

