Branchentreff chor.com ab 2026 in Leipzig

Berlin (MH) – Die chor.com wird ab 2026 in Leipzig veranstaltet. Das gab der Deutsche Chorverband (DCV) am Mittwoch bekannt. Die sächsische Metropole sei unglaublich chor- und musikbegeistert und passe zu dem Fachtreffen der Vokalmusikszene, sagte DCV-Präsident Christian Wulff. Man habe Leipzig in bester Erinnerung durch das Deutsche Chorfest 2022.

Der Chorverband veranstaltet die chor.com seit 2011 alle zwei Jahre. Bis 2017 fand der Branchentreff in Dortmund statt, ab 2019 in Hannover. Für 2026 sind vom 1. bis 4. Oktober unter anderem rund 150 Workshops und drei Masterclasses für Chorleiter geplant. Zudem werden etwa 100 Aussteller aus ganz Europa erwartet.

"Ich bin sehr froh, dass wir den Deutschen Chorverband erneut für Leipzig begeistern konnten und überzeugt von der künstlerischen Qualität des Fachtreffens", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). "Dies wird nicht nur positiv zum Image von Leipzig als Musikstadt beitragen, sondern auch Musikschaffende sowie Interessierte aus der ganzen Bundesrepublik zu uns nach Sachsen führen", erklärte die sächsische Kulturminister Barbara Klepsch (CDU).

Im DCV sind nach eigenen Angaben 21 Mitgliedsverbände und die Deutsche Chorjugend organisiert, insgesamt rund 13.000 Chöre mit 700.000 singenden und fördernden Mitgliedern.

(wa)

