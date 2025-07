Dirigent Kober mit Duisburger Mercatorplakette geehrt

Duisburg/Berlin (MH) – Der Dirigent Axel Kober hat die Mercatorplakette der Stadt Duisburg erhalten. Der langjährige Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker "war mit seinem unermüdlichen Einsatz für die Duisburger Musikszene und seiner künstlerischen Klasse ein Glücksfall für unsere Stadt", würdigte Oberbürgermeister Sören Link (SPD) bei der Verleihung am Mittwochabend.

Die Auszeichnung wurde dem Dirigenten im Rahmen seines Abschiedskonzerts in der Duisburger Mercatorhalle übergeben. Damit verbunden trug Kober sich in das Goldene Buch der Stadt Duisburg ein. Der 55-Jährige wurde 2009 Generalmusikdirektor an der Deutschen Oper am Rhein, 2017 Chefdirigent der Duisburger Philharmoniker und 2019 Generalmusikdirektor des Orchesters.

Bei der Deutschen Oper ist Kober bereits im Sommer 2024 ausgeschieden, nun lässt er auch seinen Vertrag bei den Philharmonikern auslaufen. Künftig will er sich – frei von den administrativen Verpflichtungen des Amtes – auf seine künstlerische Tätigkeit und internationalen Aufgaben konzentrieren. Bis zum Ende der Saison 2026/27 will er aber weiterhin in Düsseldorf und Duisburg am Pult stehen.

Die Mercatorplakette ist eine der bedeutendsten Ehrungen, die die Stadt Duisburg zu vergeben hat. Sie wird an Persönlichkeiten verliehen, die in den Bereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft, Heimat- und Brauchtumspflege sowie anderen gesellschaftlichen Feldern Herausragendes für Duisburg geleistet haben. Zu den bisherigen Trägern zählen der frühere Duisburger Generalmusikdirektor Giordano Bellincampi (2012-2017), der frühere Vorstandsvorsitzende der Thyssenkrupp AG, Ekkehard Schulz, und Konrad Schilling, der von 1976 bis 1992 Duisburgs Kulturdezernent war.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Duisburger Philharmonikern

Link:

➜ https://duisburger-philharmoniker.de