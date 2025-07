Opernregisseurin Steier wird Ruhrtriennale-Intendantin

Bochum/Berlin (MH) – Die Opernregisseurin Lydia Steier übernimmt ab November 2026 die künstlerische Leitung der Ruhrtriennale. Das gab Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Ina Brandes (CDU) am Dienstag in Bochum bekannt. Die US-Amerikanerin Steier gestaltet die drei Spielzeiten 2027 bis 2029. Die 47-Jährige folgt turnusgemäß auf den aktuellen Intendanten Ivo van Hove.

Steier passe hervorragend zum Ruhrgebiet, sagte Brandes. "Die bislang jüngste Intendantin der Ruhrtriennale ist in Amerika geboren und hat ein sehr gutes Gespür dafür, die Hochkultur mit Show und Spektakel zu einem berauschenden Erlebnis zu machen." Diese Mischung tue der Ruhrtriennale gut und werde ganz sicher den Geschmack des Publikums treffen.

Die in Hartford (US-Bundesstaat Connecticut) geborene Steier begann ihre Regiekarriere 2009 am Deutschen Nationaltheater Weimar. Seitdem inszenierte sie unter anderem an der Oper Frankfurt, der Opéra national de Paris, der Oper Köln, dem Theater an der Wien, bei den Salzburger Festspielen und an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Weitere Engagements führten sie nach Genf, New York und Tokio. Von 2020 bis 2023 war sie Operndirektorin am Theater Luzern. 2028 debütiert sie bei den Bregenzer Festspielen.

Es sei ihr "eine große Ehre und ein aufregendes Privileg, die Ruhrtriennale im Jahr ihres 25. Jubiläums leiten zu dürfen", erklärte Steier. Das Festival sei ein "Liebesbrief an die Kunst". Gemeinsam mit ihrem Team wolle sie diese eindrucksvolle Geschichte fortschreiben – "mit einem Programm, das die Begegnung ins Zentrum stellt".

In diesem Jahr plant das Theater- und Musikfestival Ruhrtriennale 35 Produktionen und Projekte, darunter fünf Uraufführungen, eine europäische und neun deutsche Erstaufführungen. Vom 21. August bis 21. September präsentiert das Festival Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Konzerte und Installationen an elf Spielstätten in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck. Erwartet werden etwa 630 Künstler aus 38 Ländern. 2024 kamen 70.000 Menschen zu den Veranstaltungen der Ruhrtriennale, nach Angaben der Veranstalter waren das mehr Besucher als je zuvor.

