Neuer Hans-Gál-Preis für Solisten

Mainz/Berlin (MH) – Die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur und die Stiftung Villa Musica vergeben neben dem Hans-Gál-Ensemblepreis künftig auch einen Solistenpreis. Damit sollen junge, exzellente und herausragende Musiker ausgezeichnet werden, die an der Schwelle zu einer beachtenswerten Karriere stehen, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.

Erster Preisträger ist der Klarinettist Lyuta Kobayashi, "dessen Ernst und außergewöhnliche Hingabe an die Musik seine sensiblen und fundierten Interpretationen prägen und der seinen Klarinettenklang in jeder musikalischen Herausforderung mit höchster Sensibilität formt", hieß es in der Begründung der Jury. Die Preisverleihung findet am 27. März statt.

Der 2003 in Detmold geborene Kobayashi erhielt seinen ersten Klarinettenunterricht im Alter von sieben Jahren. Als Elfjähriger wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin. Von 2018 bis 2021 war er Frühstudent an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Seit 2021 studierte er in Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Der mehrfach ausgezeichnete Kobayashi war Mitglied des Bundesjugendorchesters und ist seit September 2023 als Soloklarinettist der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern tätig.

Der Hans-Gál-Solistenpreis und der seit 2020 vergebene Ensemblepreis werden durch die Hans-Gál-Stiftung ermöglicht. Die Auszeichnungen erinnern an den Komponisten, Musikwissenschaftler und -pädagogen (1890-1987), der von 1929 bis 1933 Direktor des Konservatoriums Mainz war. Wegen seiner ungarisch-jüdischen Abstammung wurde er nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten beurlaubt und emigrierte zunächst nach Österreich, 1938 nach Großbritannien. 1945 wurde er britischer Staatsbürger und unterrichtete bis 1955 an der Universität Edinburgh.

