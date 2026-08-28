Schleswig-Holstein Musik Festival zieht positive Bilanz

Lübeck/Berlin (MH) – Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat in diesem Jahr etwa 188.000 Besucher angezogen. Die Auslastung liege bei 93 Prozent, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die 41. Ausgabe des Festivals bot 205 Konzerte an 120 Spielstätten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im nördlichen Niedersachsen. 149 Konzerte waren ausverkauft.

"Für acht Wochen wurde Deutschlands Norden zum glücklichsten Konzertsaal Europas", resümierte Intendant Christian Kuhnt. "Zu erleben, wie Menschen durch Musik zusammenfinden, ist für mich jedes Jahr aufs Neue ein Geschenk."

Das SHMF endet am Samstag und Sonntag mit Konzerten der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Stanislav Kochanovsky. Auf dem Programm stehen Maurice Ravels "Une barque sur l’océan" und Edvard Griegs Klavierkonzert a-Moll mit dem kanadischen Pianisten Jan Lisiecki sowie Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" in der Orchestrierung von Ravel. Beide Konzerte sind ausverkauft.

Im kommenden Jahr findet das Schleswig-Holstein Musik Festival vom 3. Juli bis zum 29. August statt. Das Programm soll am 25. Februar 2027 veröffentlicht werden.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Schleswig-Holstein Musik Festival

Link:

➜ http://www.shmf.de