Christa Mayer wird Sächsische Kammersängerin

Dresden/Berlin (MH) – Die Mezzosopranistin Christa Mayer erhält den Ehrentitel "Kammersängerin des Freistaates Sachsen". Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) werde die Urkunde im Rahmen eines Liederabends der Sängerin am 26. Februar in der Semperoper überreichen, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

"Das Können von Christa Mayer ist weltweit gefragt", erklärte Klepsch. "Als eindrucksvolle Botschafterin der Sächsischen Staatsoper trägt sie weltweit zum Ruf der künstlerischen Arbeit der Semperoper und der Dresdner Musikkultur maßgeblich bei." Mayer beherrsche den Umgang mit ihrer Stimme als perfektes Handwerk. Zudem reflektiere sie ihre Rollen inhaltlich und interpretiere diese auf eigene Weise. "Damit gelingt es ihr, den Zuschauer in besonders berührender Art und Weise anzusprechen" betonte die Ministerin.

"Wir und das Publikum der Semperoper sind sehr froh und stolz, Sie als Künstlerin in unserem Haus zu wissen", sagte Intendant Peter Theiler. Die internationale Musikwelt schätze Mayer, sowohl für ihre exzellenten künstlerischen Leistungen als auch ihre außergewöhnliche Persönlichkeit. Als wichtiges Mitglied des Ensembles habe sie eine Vorbildwirkung für die jungen Sängerinnen und Sänger.

Mayer gehört seit dem Abschluss ihres Studiums an der Bayerischen Singakademie und der Münchner Musikhochschule 2001 zum Ensemble der Semperoper Dresden. In dieser Zeit hat sie sich ein umfangreiches Repertoire in ihrem Stimmfach erarbeitet, das von Barockoper bis zum zeitgenössischen Musiktheater reicht.

Mit dem Titel "Kammersänger" werden Sänger geehrt, die neben führenden künstlerischen Leistungen, kontinuierlich, regelmäßig und erfolgreich in den Inszenierungen der Sächsischen Staatsoper Dresden mitwirken. Zuletzt ging die Auszeichnung 2015 an den Bass Georg Zeppenfeld.

(wa)

