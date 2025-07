Hohe Auszeichnung an Orchester-Intendant Fehlmann

Speyer/Berlin (MH) – Der Intendant der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Beat Fehlmann, hat die Peter-Cornelius-Plakette erhalten. Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) verlieh ihm die Ehrung am Sonntag beim Saisonabschlusskonzert in Speyer. Die Plakette ist die höchste Auszeichnung des Bundeslandes für Persönlichkeiten, die sich um die Musikpflege und -schöpfung in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Der Schweizer (Jahrgang 1974) verlässt das Orchester zum Ende der Spielzeit nach sieben Jahren im Amt. Er habe den Klangkörper mit großem Engagement und Leidenschaft geführt, erklärte Binz. "Unter seiner Leitung entwickelte sich das Orchester künstlerisch zu einem der besten Deutschlands und wurde auch strukturell neu ausgerichtet." Mit dem "Kompetenzzentrum Musik" habe Fehlmann Musiker und Verwaltungsmitarbeiter aktiv in die Entwicklung neuer Projekte eingebunden. Dies lobte Binz als "Modell, das Kreativität, Vielfalt und Identifikation fördert".

In Fehlmanns letzter Spielzeit erreichten die Abonnement-Konzerte in Ludwigshafen den Angaben zufolge eine Auslastung von 99 Prozent. Anfang September übernimmt Fehlmann die Leitung der Musikakademie Liechtenstein in Vaduz und damit auch die Geschäftsführung des von der Akademie gegründeten Ensembles Esperanza.

Sein Nachfolger bei der Staatsphilharmonie wird der Musikmanager Michael Gassmann. Der gebürtige Bonner (Jahrgang 1966) war unter anderem Chefdramaturg der Bachakademie Stuttgart und des Musikfests Stuttgart, Leiter des künstlerischen Betriebs des Heidelberger Frühlings und Kaufmännischer Geschäftsführer der Internationalen Beethovenfest Bonn gGmbH.

