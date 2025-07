Bühnenverein: Besucherzahlen steigen weiter an

Köln/Berlin (MH) – Die Besucherzahlen der Theater im deutschsprachigen Raum steigen nach der Corona-Krise weiter an. In der Spielzeit 2023/24 erreichten sie allein in Deutschland wieder die 20-Millionen-Marke, teilte der Deutsche Bühnenverein am Montag mit. 2022/23 waren es 18,6 Millionen Zuschauer. In der letzten Saison vor der Pandemie, 2018/19, belief sich die Zahl auf knapp 23 Millionen.

Zusammen mit Österreich und der Schweiz zählten die Theater zuletzt rund 25 Millionen Besucher. Das sind etwa 2,3 Millionen Zuschauer mehr als 2022/23. Vor Corona hatten etwa 27,6 Millionen Menschen die Häuser besucht. Die aktuellen Zahlen zeigten, "wie stark die Anziehung des Theaters in all seinen Spielformen für die Menschen ist", erklärte die Geschäftsführende Direktorin des Bühnenvereins, Claudia Schmitz.

Für die Statistik wurden die Angaben von 438 Theater (davon 369 aus Deutschland) ausgewertet. Die Häuser boten 74.794 Aufführungen an. Das entspricht 88 Prozent des Niveaus vor der Pandemie (2018/19: 82.052 Aufführungen).

Das meiste Publikum zog 2023/24 die Schauspielsparte an – 6,5 Millionen Zuschauer entsprechen 32 Prozent aller Besucher. Ins Musiktheater (Oper, Operette und Musical) gingen 5,5 Millionen Menschen (27 Prozent). Der Anteil der Kinder- und Jugendtheater ist weiter gestiegen, sie zählen mittlerweile 20 Prozent aller Zuschauer in Deutschland (vier Millionen Menschen). Ballett und Tanz kam auf zwölf Prozent oder 2,4 Millionen Besucher.

Der Deutsche Bühnenverein mit Sitz in Köln wurde 1846 in Oldenburg gegründet. Er hat insgesamt 465 Mitglieder, darunter 210 Theater und 31 selbstständige Sinfonieorchester. Der Verein thematisiert alle künstlerischen, organisatorischen und kulturpolitischen Fragen, die die Theater und Orchester betreffen. Als Arbeitgeberverband schließt der Bühnenverein für das künstlerische Personal der Theater und Orchester Tarifverträge mit verschiedenen Gewerkschaften ab.

