Sommernächte mit Elīna Garanča

Samstag, 08. August 2020 / 22:20 – 23:40 Uhr

3sat

Dokumentation (Österreich 2020) Die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča ist regelmäßig an den größten Opernhäusern und Festivals der Welt zu Gast. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat die Wiener Staatsoper, an der sie 2003 debütierte und an der sie 2021 als Kundry ihr "Parsifal" ihr Wagner-Debüt feiern wird.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem britischen Dirigenten Karel Mark Chichon, hat die Kammersängerin vor über zehn Jahren außerdem mit ihre eigenen Open-Air-Galas ins Leben gerufen. Der Film zeigt Glanzmomente aus der Weltkarriere der Sängerin und besondere Höhepunkte der Galas "Klassik unter Sternen" und "Klassik in den Alpen".

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu Elīna Garanča

Link:

➜ https://elinagaranca.com

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright